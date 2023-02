Thorgan Hazard, Amadou Onana, Thibaut Courtois... Notre top 3 et flop 3 des Diables rouges de ce week-end(vidéos)

Notre top 3

1 Thorgan Hazard : un but pour ses débuts au PSV

On peut dire que Thorgan Hazard n’a pas perdu de temps pour s’adapter au PSV Eindhoven. Prêté par Dortmund aux Pays-Bas dans les dernières heures du mercato, le Diable rouge s’est montré décisif dès sa première apparition. Monté au jeu à la 62e, il a inscrit son premier but sur son premier tir à peine six minutes plus tard. Le tout, lors d’un choc au sommet puisque le PSV (4e, 39 pts) affrontait le leader Feyenoord (43 pts). La rencontre s’est finalement soldée sur un partage 2-2.

2 Amadou Onana : une victoire prestigieuse

Everton a fait chuter Arsenal, leader de Premier League, ce samedi lors de la 22e journée. Si l’unique but de la rencontre est venu de la tête de Tarkowski, Amadou Onana s’est montré plus que remuant dans l’entrejeu des Toffees. Le Diable rouge a véritablement fait tourner la tête aux Gunners, contribuant à sa manière à ce résultat très précieux dans la course au maintien.

3 Dennis Praet : le but qui fait du bien

Saison compliquée pour Leicester, mais aussi pour Dennis Praet. Le Diable rouge a dû s’habituer au banc des Foxes, quand il n’est pas forfait pour blessure. Mais ces dernières semaines, il retrouve un peu de rythme et peut s’exprimer pendant une vingtaine de minutes sur le terrain. Samedi, Praet a parfaitement saisi sa chance face à Aston Villa puisqu’il a participé à la victoire 2-4 des siens avec son premier but de la saison.

Notre flop 3

1 Thibaut Courtois : la blessure au mauvais moment

C’est plus une grosse tuile qu’un flop : Thibaut Courtois a déclaré forfait avec le Real Madrid à quelques minutes du coup d’envoi du match contre Majorque. Touché au niveau de l’aine à l’échauffement, le Diable rouge n’a pas pu tenir son rang entre les perches madrilènes. Au-delà de la défaite 1-0 des Merengues dans ce match, c’est pour la suite que l’inquiétude règne. La presse espagnole rapporte que le portier belge sera plus que probablement forfait pour la Coupe du monde des clubs et que désormais, l’objectif est qu’il soit rétabli pour le déplacement à Liverpool en Ligue des champions, programmés dans deux semaines.

2 Kevin De Bruyne : une sortie de banc peu concluante

Va-t-on voir Kevin De Bruyne plus souvent sur le banc à Manchester City ? Peut-être, mais cela ne semble pas forcément être une bonne solution pour les Cityzens. Face à Tottenham, le Diable rouge est monté au jeu à la 59e alors que le marquoir affichait 1-0 pour les Spurs. Et le score n’évoluera plus. City manque ainsi l’occasion de revenir sur Arsenal, qui a perdu des plumes mais reste donc devant avec 5 points d’avance. Pep Guardiola a quant à lui expliqué que cette mise sur le banc était « purement tactique ».