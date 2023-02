Le rôle de remplaçant de Kevin De Bruyne fait réagir en Angleterre, Pep Guardiola s’explique

C’est une image que l’on n’a pas l’habitude de voir : Kevin De Bruyne qui débute une rencontre sur le banc. Et pourtant c’était bien le cas ce dimanche lors du choc entre Manchester City et Tottenham. Résultat : défaite 1-0 des Cityzens. Le Diable rouge a tout de même disputé les 30 dernières minutes de ce match, mais n’a pas réussi à faire la différence. Reste que cette décision de le mettre sur le banc étonne, et forcément, Pep Guardiola a dû s’en expliquer.

« C’était un choix tactique clair », a déclaré le coach espagnol. « En tant que remplaçant, j’attendais de lui qu’il fasse une dernière passe décisive, une action de course entre les lignes… C’était plus difficile en deuxième mi-temps qu’en première. Mais il peut faire ces actions. »

« Un professeur fou »

Ce choix n’était finalement pas payant, et a été vivement critiqué en Angleterre. « C’est un mystère pour moi », a lancé Graeme Souness, consultant pour Sky Sports et ancien joueur de Liverpool. « Comment pouvez-vous faire jouer Julian Alvarez à la place de De Bruyne ?! Alvarez a marqué quatre buts en 15 matches, tandis que pour moi, De Bruyne est l’un des meilleurs, sinon le meilleur, milieu offensif du monde. »

« Mettre De Bruyne sur le banc dans un match que vous devez gagner pour être à deux points d’Arsenal ? C’est de la folie », écrit l’ancien international anglais Chris Sutton dans le Daily Mail. « Pep Guardiola s’efforce de passer pour le professeur fou avec les décisions qu’il prend et, pour l’instant, elles n’apportent rien de bon à Manchester City. »

Le quotidien The Independent pointe de son côté un fait assez étonnant.« La mise à l’écart de De Bruyne pourrait être perçue comme une tentative de faire quelque chose de différent pour mettre fin à cette série de défaites à Tottenham, mais il n’a été titularisé que lors de deux de ces cinq déplacements. » Et si Erling Haaland est resté totalement muet face aux Spurs, avec aucun tir à son actif, la raison est toute trouvée : « il lui a manqué son fournisseur en chef, De Bruyne ».