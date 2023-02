La Chine confirme que le ballon au-dessus de l’Amérique latine est d’origine chinoise

La diplomatie chinoise a affirmé lundi que le ballon repéré au-dessus de l’Amérique latine et désigné par les Etats-Unis comme un engin de « surveillance » provenait bien de Chine et était « de nature civile ».

« Sous l’effet du climat et en raison de ses limitations en termes de manœuvrabilité, ce ballon a sérieusement dévié de sa trajectoire prévue et s’est égaré dans le ciel au-dessus de l’Amérique latine et des Caraïbes », a indiqué Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.