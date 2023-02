Bruxelles: une voiture termine dans la vitrine d’un café

Le conducteur et le passager ont été emmenés à l’hôpital.

Ce lundi matin, vers 5h30, les pompiers de Bruxelles sont intervenus pour libérer une personne coincée dans sa voiture suite à un accident de roulage à Molenbeek-Saint-Jean, rue des Quatre Vents.

L’automobiliste avait heurté un échafaudage avant de terminer sa course folle dans la vitrine d’un café. Le passager a pu être extrait du véhicule. Celui-ci et le conducteur étaient tous les deux conscients et ont été transférés à l’hôpital. Leur pronostic vital n’est pas engagé.