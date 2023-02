Séisme en Turquie: l’Union européenne envoie des équipes de secours, la Belgique est «prête à aider»

L’Allemagne, l’Italie et la France ont offert leur aide aux populations des régions dévastées, de même que la Belgique, la Pologne, l’Espagne et la Finlande. « Nous suivons, bouleversés, les nouvelles du séisme dans la région frontalière entre la Turquie et la Syrie. Le nombre de morts ne cesse d’augmenter. Nous pleurons avec les familles et tremblons pour les personnes ensevelies », a notamment tweeté le chancelier allemand Olaf Scholz. Le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France était prête « à apporter une aide d’urgence aux populations » réagissant aux « images terribles » d’un « tremblement de terre d’une force inédite ».

Un séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi le sud de la Turquie et la Syrie voisine, faisant des centaines de morts dans les deux pays et de très importants dégâts selon de premiers bilans en constante évolution.

Le décompte du séisme massif qui a frappé le sud-est de la Turquie ne cesse de grimper. On parle de centaines de morts et de milliers de blessés. La ministre se dit « dévastée » par la perte de vies humaines et présente ses condoléances aux familles touchées. Les pensées de Lahbib vont également aux populations du nord de la Syrie et d’autres régions des pays voisins, où se trouvent de nombreux réfugiés et personnes déplacées.