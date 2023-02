Bruxelles: la police fait une étonnante découverte à la suite d’une infraction routière

La zone de police de Bruxelles a déclaré via un communiqué de presse qu’elle avait arrêté un particulier qui était en possession d’une importante somme d’argent le mardi 31 janvier.

L’homme a été arrêté à la suite d’une infraction routière près de la rue Defacqz. « Le conducteur avait franchi un feu rouge, mais s’est retrouvé bloqué dans le trafic un peu plus loin. Lorsque les inspecteurs sont sortis de leur véhicule, ils ont remarqué que l’homme était engagé dans un appel vidéo via son smartphone et ce, pendant le trajet. »