Les sièges du PS, d’Ecolo et du MR occupés par des activistes

L’action a débuté sur le coup de 11h, ce lundi matin. Elle avait été préparée avec minutie et discrétion. Au total, quelque 200 activistes se sont présentés aux sièges des trois partis francophones de la majorité fédérale. Il s’agit de militants d’une coalition d’organisations syndicales et d’activistes écologistes. La police est sur place.

« Nos organisations et les militants syndicaux ont ressenti le besoin de faire le lien entre les combats sociaux et les défis environnementaux, explique Mado, activiste environnementale qui a participé à l’organisation de l’action. Car nous sommes aujourd’hui dans une situation de crise climatique et énergétique qui est intenable et dont les enjeux ne sont pas pris en compte à leur juste mesure par les politiques. »

Les militants souhaitent être entendus à l’occasion des bureaux de parti du lundi matin ou, à tout le moins, reçus par les présidents des trois formations francophones de la Vivaldi. Car il importe pour eux que les responsables politiques s’attaquent davantage aux causes de la crise actuelle (des prix de l’énergie soumis aux règles du marché et à la spéculation) et pas seulement aux conséquences, qui n’ont pas la même ampleur pour tout le monde. « Nous ne sommes pas tous dans le même bateau », clament-ils.

Dès lors, ils portent une triple revendication. Le plafonnement des prix de l’énergie « à un niveau réellement accessible » financé, par une réduction des dividendes versés aux actionnaires des producteurs et fournisseurs d’énergie ; la « socialisation » du secteur de l’énergie (c’est-à-dire « rendre sa gestion publique, avec un mode de gestion démocratique ») ; « l’abrogation de la loi de blocage des salaires et le maintien de l’indexation des salaires et des allocations sociales ».

« Il faut que les partis entendent les difficultés vécues par la population, insiste Mano. Les mesures actuelles sont insuffisantes. » Que réclament-ils dès lors de plus du gouvernement ? « Ce n’est pas notre rôle de proposer des solutions toutes faites aux politiques, répond-elle. Mais nous voulons bien discuter avec eux pour faire émerger ces solutions ».