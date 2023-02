Pourquoi des syndicats menacent de quitter le Pacte d’excellence

Le décret sur l’évaluation des enseignants ne passe pas auprès des syndicats. Les socialistes et libéraux menacent de se retirer du Pacte d’excellence en cas d’adoption de la réforme.

Le « funeste » projet de décret relatif à l’évaluation des enseignants ne passe pas auprès des syndicats. Après quatre appels à la manifestation l’an dernier, les syndicats socialistes (CGSP, Setca) et libéraux (SLFP, Appel) menacent, cette fois, de quitter le Comité de concertation du Pacte pour un enseignement d’excellence si le gouvernement de la Communauté française ne modifie par son avant-projet de décret.

Des négociations officielles ont été entamées ce 2 février au sein d’un comité de concertation. Il est composé de représentants du cabinet de la ministre de l’Education, des syndicats, ainsi que des pouvoirs organisateurs. Le point de désaccord porte toujours sur la possibilité de licencier un enseignant, même nommé, en cas d’évaluation négative. « La liaison entre le développement des compétences professionnelles – dont nous sommes fermement persuadés de la nécessité – et un mécanisme d’évaluation pouvant mener au licenciement pur et simple est, pour nous, inacceptable », indiquent-ils. Avec le maintien du texte en état, « il conviendra de considérer que les objectifs du Pacte pour un enseignement d’excellence ne pourront pas être atteints. Nous en tirerons alors les conclusions et nous quitterons le Comité de concertation. »