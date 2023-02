Celabor, un centre de services scientifiques et techniques

Si l’extraction de molécules végétales constitue l’activité de base de certaines PME, un centre agréé de services scientifiques et techniques existe aussi en Région wallonne, plus exactement sur le zoning de Petit-Rechain. C’est en effet là que l’entreprise Celabor a installé ses quartiers, née sur les cendres du Celac qui avait été créé pour soutenir les industriels du textile, un secteur qui s’est effiloché au fil des dernières décennies. Le Celabor, son successeur, a donc élargi sa gamme de travail autour de quatre domaines d’activité : l’environnement (analyse des eaux et des boues des stations d’épuration), l’agro-nutrition, le textile (avec un axe précis tourné sur les biomatériaux) et l’extraction (valorisation de la biomasse), ce secteur d’activités ayant été créé voici une quinzaine d’années. Le point avec le Dr Mahmoud Hamzaoui, project leader de ce département.