L’extraction des molécules végétales, une activité dans le vent

L’extraction végétale est un secteur pointu en plein développement pour l’industrie pharmaceutique et nutraceutique, les cosmétiques, l’agroalimentaire et la parfumerie. Panel non exhaustif de ce qui se fait en Wallonie.

Le marché mondial lié à l’extraction végétale est en pleine expansion avec une croissance de 8 à 9 % par an, représentant 12 milliards de dollars de chiffre d’affaires, pour une prévision de 25 milliards en 2030 », commente Bertrand Auquière, directeur de l’ASBL Valbiom, organisatrice durant cet hiver d’un tour en six étapes belges de l’économie biosourcée. « Les consommateurs adoptent de plus en plus de produits à base d’ingrédients naturels qui cadrent bien avec l’évolution de notre mode de vie et qui tendent vers un certain véganisme. »