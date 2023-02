«La Turquie fait régner la terreur dans le nord de la Syrie»

On ne parle plus guère du Rojava depuis quelques années. Le nord-est de la Syrie, à majorité kurde, vit une expérience d’autonomie depuis 2012, à la faveur du « printemps » syrien qui, comme on le sait, avait tourné au cauchemar. A dominante kurde, les Forces démocratiques syriennes (FDS) avaient, on s’en souvient, fini par vaincre Daesh dans la région en 2019, avec l’aide d’une coalition aérienne occidentale. L’« Administration autonome du Nord et de l’Est de la Syrie » est dominée par le PYD, un parti de la mouvance du PKK, la rébellion kurde de Turquie. Une situation intolérable pour le président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui a fait de l’élimination de cette expérience d’autonomie une priorité, au point de passer aux actes militaires : son armée contrôle plusieurs zones kurdes de Syrie et il menace de lancer une nouvelle invasion.