Une mercerie écoresponsable tournée vers l’upcycling

L’ASBL R-Use Fabrik vient de remporter le prix BeCircular, à peine arrivée dans ses nouveaux locaux. Cette mercerie de seconde main propose cours de couture et services de revalorisation des déchets textiles en démocratisant l’upcycling.

Tissus, boutons, tirettes, aiguilles… Les articles de mercerie montent jusqu’au deuxième étage de la R-Use Fabrik. Heureusement, il y a de la place dans ce bâtiment des années 1930 : 170 m2 dédiés à ces articles de seconde main, c’est bien plus que ce qu’offrait le précédent espace que l’ASBL occupait, jusqu’en novembre dernier, près du cimetière d’Ixelles. « Mais il n’y a jamais assez de place ! », sourit Sophie Remy. C’est elle qui, avec Mathilde Lemaire, a imaginé la mercerie écoresponsable au projet social et tourné vers l’upcycling. Cette pratique, aussi appelée surcyclage, consiste à récupérer des matériaux destinés à être jetés pour leur offrir une deuxième vie. C’est tout l’esprit de R-Use Fabrik : remettre en circulation des déchets textiles en les récoltant, en les valorisant et en les renouvelant.