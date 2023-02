La patronne depuis toujours

Beyoncé Knowles n’a pas attendu cette dernière cérémonie des Grammy Awards pour entrer dans l’histoire. A 41 ans, Queen B. domine depuis longtemps le monde en croisant musique pop, féminisme et Black Power.

L’enfant du destin – Destiny’s Child, nom tiré du Livre d’Isaïe –, la petite Beyoncé Knowles, née à Houston, Texas, le 4 septembre 1981, ne pouvait trouver meilleur nom de groupe pour faire ses débuts sur scène à l’âge de… 9 ans ! Ce n’est que six ans plus tard, et après différents changements de nom et de personnel, que Destiny’s Child deviendra un quartette managé par Mathew Knowles, le papa de Beyoncé qui, en 1997, décrochera un juteux contrat avec Sony Music.