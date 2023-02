Météo: l’IRM met en garde contre un risque d’intoxication au monoxyde de carbone L’Institut royal météorologique (IRM) prévient les citoyens des conditions atmosphériques défavorables qui augmentent les risques d’intoxications au CO.

L’IRM met en garde la population contre le risque d’intoxication au monoxyde de carbone. - Belga.

Par Belga Publié le 6/02/2023 à 13:13 Temps de lecture: 2 min

L’IRM met en garde la population contre un risque accru d’intoxications au CO en raison de conditions atmosphériques défavorables au fonctionnement des foyers domestiques et des chauffe-eau. Tout symptôme de type « maux de tête » ou « envie de vomir » pourrait être dû à une intoxication au CO et doit appeler à la vigilance. Lundi Ce lundi 6 février, le temps restera ensoleillé. Dans certaines régions, les nuages bas persisteront encore dans un premier temps, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM). Des éclaircies devraient toutefois percer la couche nuageuse au fil des heures avec une nébulosité devenant alors plus variable.

Les maxima seront compris entre +1 degré sur les sommets ardennais, +5 ou +6 degrés sur le centre et +7 degrés sur l’ouest. Le vent de nord-est sera souvent modéré au sud du sillon Sambre-et-Meuse et faible à modéré ailleurs. Lundi soir et en cours de nuit, de larges éclaircies alterneront avec quelques nuages bas. En seconde partie de nuit, du brouillard givrant pourra se former sur l’ouest et le centre. Les minima chuteront vers des valeurs de -6 degrés en Hautes-Fagnes (voire localement moins) et -1 ou – 2 degrés sur l’ouest. Le vent d’est à nord-est sera modéré en haute Belgique et faible en basse et en moyenne Belgique.