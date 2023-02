Zelensky pourrait venir à Bruxelles pour le sommet européen extraordinaire

L’Union européenne (UE) aurait invité Volodymyr Zelensky pour une intervention en séance plénière extraordinaire du Parlement européen, ainsi qu’au sommet extraordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE, a rapporté The Financial Times. Une information qui n’était ni confirmée ni démentie lundi par le Parlement européen et le Conseil.

M. Zelensky, dont ce serait la première visite à Bruxelles depuis l’agression de son pays il y a près d’un an par la Russie, a reçu il y a quelque temps déjà une « invitation ouverte » de l’UE à visiter la capitale de l’UE. « Je ne peux que répéter cela, il n’y a rien à ajouter, merci de votre compréhension », s’est contenté d’indiquer lundi Barend Leyts, le porte-parole du président du Conseil européen Charles Michel, alors que plusieurs médias européens faisaient état de cette possible visite.

« Nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer », indiquait-on au Parlement européen, « pour des raisons évidentes de sécurité ».