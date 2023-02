«Big Rom est sur le retour»: la presse italienne reprend espoir après avoir vu «des flashs du vrai Lukaku»

Romelu Lukaku a eu droit à un gros quart d’heure lors du derby de Milan dimanche soir. Le Diable rouge semble retrouver petit à petit ses marques après avoir loupé une grande partie de la saison avec l’Inter en raison de blessures. Et en Italie, la presse a beaucoup d’espoir le concernant.

« Des flashs du vrai Lukaku », titre la Gazzetta dello Sport sur son site. « Course, duel et ‘presque but’ : le Belge a montré une nette amélioration de sa condition physique lors du derby. Les muscles n’ont jamais manqué, la course à pied augmente, l’objectif est entré dans le radar. Romelu Lukaku continue de grandir, match après match, et l’Inter commence à vraiment croire que le Belge peut revenir à son meilleur niveau. »

L’objectif dont il est question est le 8e de finale de Ligue des champions contre Porto, programmé le 22 février. Entre-temps, le Diable aura l’occasion de continuer à monter en puissance en championnat. « Si certains signes avaient déjà été entrevus contre l’Atalanta en Coupe d’Italie, le derby a marqué un tournant : il n’est peut-être pas encore aussi éblouissant qu’il y a deux ans, mais pour la première fois en 2023, il a vraiment réussi à faire peur à l’adversaire. »