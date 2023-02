L’Afsca rappelle un produit en raison de présence de salmonelle et d’aflatoxines

En accord avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), l’entreprise retire ce produit de la vente. Elle demande à ses clients de ne pas le consommer et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté pour remboursement.

La société Ahmed Exotic BV retire de la vente des graines de melon moulues de la marque Nina en raison de présence d’aflatoxines et de salmonelle, a-t-elle annoncé lundi.

Ce produit a été commercialisé entre le 13/03/2022 et le 12/07/2022 et porte le numéro de lot 4455-50 avec une date de péremption fixée au 01/01/2024. Il est emballé dans un sachet en plastique et pèse 227 grammes.

Pour toute information complémentaire, les consommateurs sont invités à prendre contact avec le distributeur Ahmed Exotic BV, par mail à l’adresse suivante : ahmedexotic@hotmail.com.