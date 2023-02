Désormais, vos amendes routières impayées peuvent être saisies sur votre compte bancaire

Surprise pour certains mauvais payeurs : le SPF Justice et le SPF Finances ont annoncé ce lundi s’unir « pour une amélioration de la sécurité routière », et ce par le biais d’un partenariat afin de récupérer plus facilement les montants des amendes routières auprès des récalcitrants. Les deux ministères ont mis leurs bases de données en commun et les contrevenants qui n’ont pas procédé à un recouvrement volontaire (perception immédiate/proposition de transaction) doivent s’activer : désormais, ce non-paiement pourra, une fois les rappels envoyés, entraîner une exécution forcée, avec saisie sur salaire ou venue d’un huissier.