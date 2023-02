«La mémoire de l’eau»: manuel (subjectif) d’adieu à une mère

Le titre a la délicatesse de nous prévenir. Dans La mémoire de l’eau de Shelagh Stephenson, il s’agira de tremper les pieds (et plus si affinités) dans une étendue de réminiscences. Et puisque la réserve aquatique abrite les souvenirs d’une famille – plus précisément de trois sœurs réunies pour enterrer leur mère –, on se doute que la traversée lorgnera plus vers le lac du Loch Ness, avec secrets et non-dits en guise de monstres, plutôt que vers une lagune aux inoffensifs clapotis.