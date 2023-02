Emna Everard (Kazidomi): «A terme, arrêtons de manger de la viande et du poisson»

Si vous ne connaissez pas encore Kazidomi, vous découvrirez cet acteur en ligne spécialisé dans les produits sains et durables en allant faire vos courses chez Delhaize. La jeune entreprise belge vient en effet d’introduire ses produits de marque propre dans six supermarchés du Lion sous forme de corners dédiés, ainsi que sur le magasin en ligne du grand distributeur. Entré dans sa septième année d’existence, Kazidomi est en pleine forme. L’entreprise a conservé sa forte croissance (des affaires doublées) acquise durant la crise du covid et défie ainsi la loi du marché de niche que constituent le bio, le sain et le durable, malmené par la baisse de pouvoir d’achat des consommateurs. A sa tête, sa fondatrice Emna Everard explique son succès et indique dans quel sens pourrait évoluer l’ensemble de notre consommation à l’avenir.

Pourquoi vous être alliée à Delhaize ?