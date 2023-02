La maison Rops, presque un musée

Rops, vente online en cours avec clôture des enchères du lundi 13 au dimanche 19/02. Exposition du 9 au 12/02 de 9 à 19 h et le 10/02 jusque 21 h au 2 avenue d'Ecolys, 5020 Namur. www.rops-online.be/

Feuilleter (en ligne) le catalogue d’une vente aux enchères, c’est un peu comme visiter une exposition dans un grand, un très grand musée. Surtout celle-ci, l’énorme vente de la maison Rops à Namur, plus de 10.000 lots d’antiquités, œuvres et objets d’art, mobilier… Soit 390 pages à consulter : comme si on vous lâchait dans le Louvre en vous disant « Allez bonne chance, on revient te chercher dans deux heures. »