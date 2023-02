Sam Maes: «On vaut plus que ce qu’on a montré»

Il est peut-être né à Anvers il y a un peu plus de 24 ans, mais Sam Maes a surtout grandi en Autriche, où ses parents ont émigré quand il n’était encore qu’un gamin. De quoi se forger une éducation dans le milieu du ski alpin comme peu de nos compatriotes ont pu se le permettre.

Si Armand Marchant est le premier Belge à avoir marqué des points en Coupe du monde de slalom, en décembre 2016, à Val d’Isère (18e), Maes est le premier à l’avoir fait en slalom géant, en mars 2019 à Kranjska Gora (12e), performance qu’il a réitérée à deux reprises en octobre 2020 à Sölden (18e) et en décembre 2022 à Alta Badia (11e). Un dernier résultat obtenu jour pour jour un an après le décès de sa sœur et qui lui a procuré « un sentiment incroyable ». « Peu de gens étaient au courant de ce drame et beaucoup se sont demandé la saison dernière pourquoi les résultats n’arrivaient pas », explique-t-il. « J’avais juste d’autres choses en tête… »