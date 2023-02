Armand Marchant: «Les Mondiaux de ski alpin, un événement qui me plaît»

Les Mondiaux de ski alpin s’ouvraient ce lundi à Courchevel-Méribel. Dans la mini-délégation belge, Sam Maes et Armand Marchant ont pris l’habitude de tutoyer les meilleurs. Et ils sont ambitieux.

Deux semaines d’« encanaillement »… La mondaine Courchevel, associée à la plus familiale Méribel, va se retrouver au centre du monde du ski pendant les deux prochaines semaines avec la 47e édition des Mondiaux de ski alpin. Une première pour ces deux stations, mais pas pour la France, qui a déjà accueilli les éditions 1937 et 1962 à Chamonix et 2009 à Val d’Isère – sans oublier les JO de Grenoble, en 1968.

Une fois de plus, Autrichiens, Français, Suisses, Norvégiens et autre Américains ou Italiens, dans cette compétition particulière qui ne tolère que quatre représentants par pays et par épreuve – plus le tenant du titre – se disputeront la plupart des titres mis en jeu, eux qui ont l’avantage d’être nés dans les montagnes et, pour la plupart, d’avoir appris à skier avant de marcher.