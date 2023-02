Surprise en NBA: Kyrie Irving quitte Brooklyn et file à Dallas

C’est une date attendue par tous les fans de basket américain. Ce jeudi 9 février aura lieu la « trade deadline », comprenez la date limite au-delà de laquelle les équipes ne peuvent plus échanger de joueurs. Plusieurs profils, cette saison, sont attendus au tournant. Notamment Kyle Kuzma, la star de Washington, mais aussi John Collins à Atlanta ou encore le Français Evan Fournier à New York.

Mais dans ce grand chambardement, il y a un homme qui a pris tout le monde de court : Kyrie Irving. En début de week-end, la star des Brooklyn Nets a fait savoir qu’il souhaitait quitter la franchise new-yorkaise. Allait-il rejoindre son ancien partenaire LeBron James à Los Angeles ?

Dimanche soir, les « insiders » de la NBA balancent la bombe. Kyrie Irving file à Dallas, où il va rejoindre Lucas Doncic. En échange de Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith et plusieurs choix de Draft.

Bilan mitigé

On retiendra un bilan mitigé de son passage chez les Nets. La saison dernière, Brooklyn s’est cassé les dents en playoffs. Irving n’y est pas pour rien. On retiendra aussi qu’entre son incapacité à monter sur le terrain durant la saison régulière (pour cause de non-vaccination Covid) et ses récentes sorties antisémites, quand il n’adresse pas des doigts d’honneur aux fans des Celtics, Kyrie Irving en aura irrité plus d’un.

Le voilà donc qui file chez les Mavericks. Bonne pioche pour Dallas. Doncic pourra désormais se concentrer sur autre chose que la distribution du ballon. Et l’équipe bénéficiera par ailleurs d’une nouvelle machine à scorer. Mais il va falloir que le coach Jason Kidd parvienne à canaliser la bête.