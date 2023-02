Séisme en Turquie: à Kahramanmaras, une course contre la montre pour extirper les victimes des décombres

A Kahramanmaras (Sud-Est de la Turquie), une course contre la montre s’est engagée pour tenter d’extirper les personnes coincées sous les décombres. Des bâtiments historiques, des établissements de santé et des infrastructures gazières ont également été endommagés, rapportent les agences de presse sur place. Des lignes d’assistance aux victimes ont été mises en place et des vidéos de personnes prisonnières appelant à l’aide circulent sur les réseaux sociaux. Les nouvelles de personnes sauvées ne parviennent que fugacement à soulager l’angoisse des habitants. Les travaux de sauvetage se poursuivent alors que les conditions météorologiques hivernales sont particulièrement défavorables. Les températures hivernales et la neige qui tombe à gros flocons ralentissent les évacuations et compromettent les chances de survie des rescapés captifs.