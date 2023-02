Publicité: le retour en grâce du cinéma et de l’affichage

Le marché publicitaire belge, à l’exclusion du digital, a pas trop mal résisté à 2022. Il affiche un recul de 0,8 % en valeur, à 3,85 milliards d’euros brut (hors remises) selon les chiffres de la pige publicitaire MDB Nielsen compilés par l’agence média Space. Au vu du contexte macroéconomique, on aurait pu s’attendre à pire. C’est surtout la seconde partie de l’année, marquée par la hausse des prix de l’énergie et l’inflation, qui a été moins bonne. En termes constants, c’est-à-dire à périmètre comparable et en neutralisant l’inflation tarifaire, le marché publicitaire est même en légère progression (+ 0,6 %). Ces chiffres ne donnent cependant qu’un aperçu partiel de la situation. Ils ne prennent pas en compte les investissements publicitaires sur le digital qui sont en croissance constante depuis des années et qui représentaient en 2021, selon deux études, entre 34 % (étude UMA/UBA) et 48 % (étude Matrix DMA) du total des investissements publicitaires en Belgique.