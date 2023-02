L’Afsca retire de la vente un produit vendu chez Colruyt

Colruyt a décidé, en concertation avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) de retirer de la vente le « pâté bloc » de 150 grammes de la marque Boni Selection en raison de la présence potentielle de Listeria monocytogenes dans le produit, indique lundi la chaîne dans un communiqué.

Les produits incriminés ont été vendus dans les magasins Colruyt de Belgique et via Collect& ; Go entre le 28/1/2023 et le 6/2/2023 inclus et portent les dates limites de consommation (DLC) des 21/2/2023, 26/2/2023 et 28/2/2023.