Après le séisme, en Syrie, la détresse des familles «comme si c’était le jour du jugement dernier»

Suite aux séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie, le bilan conjoint dépasse les 2.300 morts. En Syrie, cette catastrophe vient endeuiller des villes déjà ravagées par près de douze ans de guerre. Parmi les victimes, on décrit la situation actuelle comme « beaucoup plus dure que les bombes ».

Dans un hôpital du nord-ouest de la Syrie, Oussama Abdelhamid, blessé à la tête, ne parvient pas à retenir ses larmes : l’immeuble où il habite avec sa famille s’est écroulé en pleine nuit. Cet habitant d’un village frontalier de la Turquie a survécu par miracle au violent tremblement de terre qui a fait plus de deux mille morts dans les deux pays. « On dormait quand on a ressenti un très fort tremblement de terre », raconte-t-il, vêtu d’une longue abaya brune. « Avec ma femme et mes enfants, nous avons couru vers la porte de notre appartement au troisième étage. Dès que nous l’avons ouverte, le bâtiment tout entier s’est effondré », poursuit-il après avoir été soigné à l’hôpital Al-Rahma dans la ville de Darkouch.

L’hôpital se situe dans la province d’Idleb, dernier grand bastion tenu par les rebelles et les jihadistes en Syrie, ravagée par près de douze ans de guerre. En quelques instants, Oussama Abdelhamid s’est retrouvé sous les décombres du bâtiment de quatre étages dans le village d’Azmarine, mais « Dieu le protecteur » l’a miraculeusement sauvé, ainsi que sa famille, assure-t-il. « Les murs nous sont tombés dessus, mais mon fils a réussi à sortir et a commencé à crier, puis les gens se sont rassemblés et nous ont sortis des décombres », ajoute-t-il très ému, après avoir été soigné à l’hôpital. Tous ses voisins ont été tués.

L’hôpital Al-Rahma est bondé, les blessés arrivant sans discontinuer par ambulances, dont un grand nombre d’enfants, selon un correspondant de l’AFP. Les corps d’au moins trente personnes sont arrivés dans l’établissement. Dans l’une des chambres de l’hôpital, des blessés sont allongés sur des lits proches les uns des autres, certains la tête entourée de bandages et d’autres souffrant de fractures ou d’hématomes. Dans une autre pièce, une petite fille crie alors qu’on lui fait une piqûre, avant de lui poser un plâtre à la main. Un garçon à la tête bandée est assis près d’elle.

« Sous les décombres »

« La situation est très grave, de nombreuses personnes sous toujours sous les décombres d’immeubles résidentiels », déclare Majid Ibrahim, un chirurgien. Dans ces zones tenues par les rebelles qui combattent le régime de Damas, on dénombre au moins 380 morts.

À lire aussi Séisme en Turquie et Syrie: le bilan, toujours provisoire, passe à 2.300 morts

Mohammed Barakat, 24 ans et déjà père de quatre enfants, est allongé sur un lit de l’hôpital Al-Rahma, où il est soigné pour des blessures au visage et une fracture de la jambe, provoquées par la chute d’un mur sur lui. « Nous avons quitté la maison parce que c’est un rez-de-chaussée et elle est ancienne. Mais les murs des bâtiments voisins ont commencé à nous tomber dessus alors que nous étions dans la rue », raconte-t-il.

Dans la ville de Sarmada, au nord d’Idleb, un bloc de bâtiments contigus a été aplati, alors les panneaux solaires et réservoirs d’eau sont restés intacts. Matelas et couvertures jonchent les décombres. Un photographe de l’AFP a vu des secouristes essayer de dégager les décombres à la recherche de survivants, tandis qu’un bulldozer et d’autres véhicules soulevaient les toits et les murs.

« Jugement dernier »

Le séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi à l’aube le sud de la Turquie. Le bilan conjoint en Syrie et en Turquie s’élève à plus de 2.300 morts. Parmi eux figurent plus de 450 morts dans les zones sous contrôle du régime syrien, dont la ville d’Alep dans le nord, reconquise dans sa totalité par les forces de Damas au prix de violents combats fin 2016.