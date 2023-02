Grammy Awards: les 32 prix de Beyoncé

Une fois encore, Beyoncé n’a pas remporté un des trophées les plus prestigieux des Grammy Awards, celui de l’album de l’année. Renaissance était pourtant bien placé, aux côtés de Music of the Spheres de Coldplay, du 30 d’Adele, de Un Verano Sin Ti de Bad Bunny. Mais c’est Harry Styles qui est reparti avec le convoité gramophone pour « Harry’s House ». Comme si, une fois encore, il se refusait à sa collection, la plus large jamais obtenue par un artiste aux Grammy, de 32 trophées obtenus depuis le début de sa carrière.