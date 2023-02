Les ours polaires canadiens en perdition

Dans le Manitoba, la province qui pourtant surveille et protège le plus les ours, la population de plantigrades a baissé de 50 % en trente ans.

Correspondant à Montréal

En ce début février, le quotidien La Liberté, de Winnipeg, dans la très froide province du Manitoba, s’est fait l’écho d’une terrible nouvelle : la population des ours blancs diminue fortement. « En 1990, il y avait une population d’environ 1.200 ours polaires dans le Manitoba, aujourd’hui, ils sont 618, ce qui correspond à une baisse de 50 % sur trente ans », a confié au journal Mira Oberman, la directrice des communications et des programmes publics pour la Société pour la nature et les parcs du Canada.