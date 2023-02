TVA en baisse, accises en hausse et fin du tarif social élargi: voici les mesures «énergie»

Le basculement de la fiscalité sur le gaz et l’électricité (TVA réduite, accises en hausse) se fera aussi au détriment du tarif social élargi. Dont l’accès sera progressivement réduit d’ici la fin de l’année.

C’était un des (multiples) dossiers chauds du gouvernement mais une fumée blanche est sortie du « kern » de lundi au sujet des aides relatives à la facture énergétique. L’accord tient essentiellement en trois points : le maintien de la TVA réduite à 6 % sur le gaz et l’électricité ; la réforme du mécanisme des accises applicables à ces mêmes produits ; et enfin le rétrécissement du tarif social élargi…

L’objectif, souligné précédemment par le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), était avant tout de nature budgétaire. La diminution de la TVA de 21 % à 6 %, non compensée, pourrait coûter plus d’un milliard d’euros au budget, le manque à gagner final dépendant cependant de l’évolution du prix du gaz et de l’électricité, à la baisse ces dernières semaines. Quant à l’augmentation des accises, elle pourrait rapporter de l’ordre de 500 millions sur l’année – la réforme devant démarrer le 1er avril.