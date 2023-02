Nawell Madani souffle un vent de fraîcheur dans le stand-up bruxellois

Nawell Madani, l’humoriste et actrice bruxelloise, est revenue dans la capitale avec un tout nouveau projet, le Nouvel Act. Il s’agit d’un comedy club à mi-chemin entre la salle de spectacle et le lieu de formation.

Dans le nouveau QG de l’humour du Nouvel Act, pourront se réunir les jeunes talents ainsi que des géants du monde du stand-up comme Kody, Inno JP et Nawell Madani elle-même. Le Nouvel Act a pris ses quartiers au 14 Rue Duquesnoy, à Bruxelles, dans les emblématiques locaux de la Madeleine. Ce sont deux salles de 80 et 160 places qui pourront accueillir les spectateurs venus en quête de leur dose d’humour. L’humoriste souhaite faire de son comedy club un lieu d’échanges, de connexion et d’apprentissage.

A l’époque, la star avait dû quitter Bruxelles pour rejoindre Paris. La Ville lumière ayant plus de structures adaptées pour mettre les nouveaux visages sous le feu des projecteurs. C’est au Jamel Comedy Club que l’artiste a donc fait ses débuts. Aujourd’hui, elle souhaite éviter la fuite des jeunes talents. Pour ce faire, en plus des Open Mic, des ateliers de formation au maquillage, à l’écriture et à l’acting ont été annoncés et devraient être organisés prochainement.