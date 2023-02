Sex-shop à proximité d’une école à Waterloo: la bourgmestre veut avoir son mot à dire

C’est un grand immeuble, dans lequel le propriétaire a pas mal investi question travaux : la nouvelle boutique « pour adultes » de Waterloo s’étend sur trois étages, chaussée de Bruxelles, avec la lingerie et les « jouets » au rez-de-chaussée, et les rencontres « coquines » au dernier, dans les chambres, le jacuzzi ou la salle de cinéma. L’annonce de son ouverture prochaine a peut-être fait des heureux – qui sont restés discrets – mais elle fait beaucoup grincer des dents, ses opposants évoquant la proximité avec des enfants. Face à la levée de boucliers, le propriétaire a tenté de tempérer : le magasin est, sur sa devanture, devenu une boutique « de charme » plutôt qu’« érotique », et elle est un « love shop » au lieu d’un sex-shop.