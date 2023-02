Au Sporting de Charleroi, le maintien ne peut pas être le seul objectif

Felice Mazzù rappelait ce dimanche qu’avant de penser au Top 8, Charleroi devait assurer sa survie parmi l’élite. Vu le récent mercato et au regard du classement actuel, il s’agit de voir plus haut pour les Carolos.

Depuis son retour au Mambourg il y a un peu plus de deux mois, Felice Mazzù a régulièrement évoqué la lutte pour le maintien au moment d’évoquer les ambitions sportives de ses ouailles. « On affronte un candidat pour le titre alors qu’on est actuellement une petite équipe, qui joue sa survie en D1A », avait-il dit, en substance, avant la réception de l’Union Saint-Gilloise il y a une grosse semaine. « C’est vous qui parlez de Top 8, mais moi, depuis que je suis ici, je dis clairement que l’objectif est le maintien », a-t-il d’ailleurs encore répondu en conférence de presse ce dimanche à Malines au moment d’évoquer les deux points perdus dans la course aux Europe Playoffs. Avant de tout de même ajouter : « On verra en avançant dans les matches si on peut espérer davantage. »

Les deux derniers au menu