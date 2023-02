Podcast – Séisme en Turquie et Syrie: le grand défi de l’aide humanitaire

Il était un peu plus de 4h du matin, heure locale, quand la première secousse s’est fait sentir. Ensuite, des dizaines de répliques. Dans le sud-ouest de la Turquie, dans le nord-ouest de la Syrie, des villes entières sont ravagées. A l’heure où on enregistre, le dernier bilan – provisoire – fait état de 2.300 morts et de milliers de blessés. De nombreux pays se sont dits prêts à apporter leur aide. L’Union Européenne a activé son mécanisme de protection civile. Mais comment faire pour apporter de l’aide dans les régions – troublées – du nord syrien ? Comment s’assurer que cette aide sera distribuée à ceux qui en ont besoin ? Pauline Hofmann, journaliste au service monde, est passée en studio pour nous répondre.

Découvrez « Grand angle » dans votre podcast « À propos », qui est notre sélection de l’actualité, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https ://podcasts.lesoir.be