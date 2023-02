Haro sur les francophones: en Flandre, les leaders chauffent la salle

Que penser de cette inflation de déclarations de leaders politiques au nord qui ciblent l’« immobilisme » francophone ? La thèse est la suivante : les partis au sud du pays, à commencer par les socialistes mais aussi les libéraux, ne parlons pas des écolos, ne veulent pas des réformes pourtant nécessaires au pays, sur les pensions, le marché du travail, la fiscalité et, last but not least, l’institutionnel. Dans ces conditions, la Belgique n’est plus viable, la Flandre prendra le large.

A peu près tous s’y mettent.

Bart De Wever, bien sûr, qui met en garde les francophones en ces termes : « Toutes les réformes majeures ont été introduites de manière extralégale puis légalisées. » Ce n’est pas l’appel au coup d’Etat mais il y a de la subversion là-dessous.