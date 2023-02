Tourisme: 3.500 emplois ont été perdus durant la crise du covid

Le tourisme et le voyage ont été durement touchés par la pandémie en 2020 et 2021. Un nouvel outil du secteur, la Belgian Travel Confederation (BTC) qui rassemble les associations d’agences de voyages francophones et néerlandophones offre une nouvelle approche, notamment statistique, sur le secteur avant et après la crise.

On constate ainsi un nombre « discrètement spectaculaire » de pertes d’emplois. Avant 2020, Statbel attribuait environ 10.000 emplois sous le code Nace « Activités des agences de voyages et des voyagistes », soit 7.500 employés et 2.500 indépendants. Presque trois ans et une crise covid plus tard, la BTC « estime à 6.500 le nombre total de personnes (salariés et indépendants) actives dans notre secteur en Belgique en tant qu’emploi principal ».