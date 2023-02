Frédéric Gros: «Ce qui est revenu en Europe, ce n’est pas la guerre, c’est un style de guerre»

Pour le philosophe Frédéric Gros, la guerre, se mettre dans la tête qu’il faut tuer son voisin, ne relève pas de la nature humaine mais de cadrages culturels et historiques.

A entendre certains, la guerre aurait disparu du continent européen en mai 1945 pour ne réapparaître, sans crier gare, qu’en février 2022, à sa frontière orientale. Dans Pourquoi la guerre ?, le petit essai qu’il vient de faire publier chez Albin Michel, le philosophe français Frédéric Gros réfute cette idée et offre des grilles de lecture philosophiques pour mieux comprendre le phénomène et ce qui relève de son essence profonde et intemporelle.

Lorsque Vladimir Poutine a envahi l’Ukraine, on a beaucoup évoqué le « retour de la guerre » sur le Vieux continent. Cette formule vous a interloqué. Pourquoi ?