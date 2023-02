«Brux-ils Brux-elles»: un Parlement très ouvert

Le Parlement européen est fier de son ouverture, de son accessibilité, de son travail législatif mené de manière transparente. Le principe selon lequel “l’ouverture crée la confiance” nous est cher et nous le défendons. » Ainsi commençait, en janvier, le devoir de rentrée de Roberta Metsola. La présidente de l’assemblée, de retour d’une trêve des confiseurs fort chahutée par le Qatargate, avait couché en cinq pages quatorze propositions de réformes de l’institution qu’elle dirige depuis un an. En martelant la nécessité de garder les portes « grandes ouvertes ». Une particularité soulignée par les député(e)s, assistant(e)s et membres du personnel croisés, ces deux derniers mois, dans les couloirs et travées. Imperceptible, pourtant, de l’extérieur. Ecrasant de sa masse une esplanade Solidarnosc battue par les vents, le Caprice des dieux n’incite guère à l’incursion curieuse. Mais au moins tolère-t-il à ses pieds une agora, semée de quelques chaises.