La Belgique enverra une équipe médicale d’urgence en Turquie. Mais quand?

Il fut un temps pas si lointain où la Belgique était l’une des plus promptes à envoyer des équipes de secouristes dans les pays, parfois lointains, touchés par des catastrophes naturelles. Ce fut le cas en 2004, en Thaïlande, au Sri Lanka et en Indonésie suite au tsunami ou encore en Haïti suite au très meurtrier tremblement de terre de 2010. À l’époque, le mécanisme B-Fast tournait à plein régime. Chapeauté par les Affaires étrangères, il regroupe les départements de la Défense, de l’Intérieur, du Budget et de la Santé publique qui se coordonnent en fonction de l’aide demandée par les pays touchés par les catastrophes. Mais depuis quelques années, B-Fast est plus long à la détente. Bien souvent, son intervention se résume à de l’envoi de matériel.