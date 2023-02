Séisme en Turquie et en Syrie: les secousses ressenties jusqu’à Uccle

La secousse et même les répliques ont été mesurés par les sismomètres de l’Observatoire. L’Observatoire enregistre quotidiennement des secousses dans le monde entier. Que celles de cette nuit aient été mesurées n’est donc pas exceptionnel. Au plus la magnitude d’un séisme est grande, au plus loin de l’épicentre on peut l’enregistrer.