Un astéroïde de la taille du Colisée de Rome détecté par le télescope James Webb

Des astronomes européens ont détecté « par hasard », à l’aide du télescope spatial James Webb, la présence d’un astéroïde de la taille du Colisée romain dans la ceinture principale d’astéroïdes située entre les planètes Mars et Jupiter.

Cet astéroïde, entre 100 et 200 mètres de largeur, est le plus petit objet observé pour l’instant à l’aide du télescope spatial, a indiqué lundi la Nasa.

Il a été « détecté par hasard » par les astronomes européens, a ajouté l’agence spatiale américaine dans un communiqué, précisant que d’autres observations seraient nécessaires pour mieux caractériser sa nature et ses propriétés. « L’incroyable sensibilité du (télescope James) Webb a rendu possible l’observation de cet objet d’environ 100 mètres (de largeur) à une distance de plus de cent millions de kilomètres », a déclaré Thomas Muller, astronome à l’Institut Max Planck en Allemagne.

La découverte de cet astre est survenue lors du calibrage de l’outil d’observation infrarouge MIRI, fruit d’une collaboration entre Européens et Américains.

James Webb, lancé dans l’espace par une fusée Ariane 5, est opérationnel depuis le mois de juillet 2022. Il est le télescope spatial le plus puissant jamais construit et a permis de recueillir un grand nombre de données et capter des images époustouflantes.