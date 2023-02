Comment l’inflation a réellement influencé notre consommation

Depuis l’an dernier et jusqu’à aujourd’hui, l’inflation a dégradé le pouvoir d’achat des Belges, au point d’entraîner des effets très marqués dans leurs dépenses pour les produits de grande consommation (appelés FMCG en anglais). Une nette dégradation et de profonds changements conjoncturels pour les consommateurs et pour le commerce alimentaire ? Contre toute attente, pas vraiment, assure GfK. « C’est beaucoup moins catastrophique qu’annoncé », déclare François Lambert, consultant au bureau d’études qui a livré au Soir des chiffres du marché FMCG pour 2022. Ces données sont issues du panel permanent de 6.000 personnes résidents en Belgique qui rapportent toutes leurs dépenses à GfK. Les résultats vont même à l’encontre de nombreuses idées reçues. Non, les Belges ne se sont pas tournés massivement vers les marques de distributeurs et les discounters. Non, le bio ne s’est pas effondré complètement.