Podcast – Réforme de l’État: les politiques flamands veulent-ils vraiment l’indépendance?

Il y a quelques jours, le président de la N-VA Bart de Wever disait que si besoin il imposerait l’autonomie de la Flandre « de manière extralégale ». Son homologue du CD&V, Sammy Mahdi, qui ajoute que « s’ils ne veulent pas réformer, les francophones seront les fossoyeurs de la Belgique ». Voilà qui remet au-devant de l’actualité la question d’une réforme de l’État et d’une Flandre indépendante. Pourquoi sortir de cette manière ? Et pourquoi maintenant ? La Flandre bouillonne-t-elle à nouveau autour du confédéralisme ? On a posé la question à David Coppi du service politique.

