Podcast - Séismes en Turquie et en Syrie, les politiques flamands et le confédéralisme: le «A propos» du jour

Il était un peu plus de 4h du matin, heure locale, quand la première secousse s’est fait sentir. Ensuite, des dizaines de répliques. Dans le sud-ouest de la Turquie, dans le nord-ouest de la Syrie, des villes entières sont ravagées. A l’heure où on enregistre, le dernier bilan – provisoire- fait état de 2.300 morts et de milliers de blessés. De nombreux pays se sont dits prêts à apporter leur aide. L’Union Européenne a activé son mécanisme de protection civile. Mais comment faire pour apporter de l’aide dans les régions -troublées- du nord syrien ? Comment s’assurer que cette aide sera distribuée à ceux qui en ont besoin ? Pauline Hofmann du service monde est passée en studio pour nous répondre.

Il y a quelques jours, le président de la N-VA Bart de Wever disait que si besoin il imposerait l’autonomie de la Flandre « de manière extralégale ». Son homologue du CD&V, Sammy Mahdi, qui ajoute que « s’ils ne veulent pas réformer, les francophones seront les fossoyeurs de la Belgique ». Voilà qui remet au-devant de l’actualité la question d’une réforme de l’État et d’une Flandre indépendante. Pourquoi sortir de cette manière ? Et pourquoi maintenant ? La Flandre bouillonne-t-elle à nouveau autour du confédéralisme ? On a posé la question à David Coppi du service politique.