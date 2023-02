La résurrection de Rui Costa

L’Alfas del Pi, il y a deux semaines. Dans la lumière d’hiver qui nourrit de son pouvoir rassérénant la Costa Brava, l’équipe Intermarché- Circus Wanty boucle son second stage d’avant-saison. Nouvel arrivant au sein du groupe wallon, le Portugais Rui Costa énumère ses objectifs. Le verbe est timide, l’envie, elle, éclate sur son visage en signes manifestes. « Le plus important, c’est de retrouver la victoire », expose-t-il en italien, souvenir de ses années chez Lampre, notamment. « Toutes les courses sont importantes pour faire un résultat. Majorque, Valence, l’Algarve… Je veux directement être au point ». Sur le coup, sa déclaration d’intention passe presque pour de la politesse tant, à trente-six ans, le champion du monde de Florence n’a plus que les liserets irisés sur le maillot pour rappeler le lustre de ses glorieuses années.