Cylisme: Intermarché – Circus Wanty en tête de tous les bilans

La victoire finale de l’ancien champion du monde Rui Costa au Tour de Valence a confirmé la force du début de saison de la formation wallonne. En tête du ranking mondial, elle domine aussi la colonne des équipes les plus prolifiques avec déjà six victoires en 2023.

Qualifier leurs premiers souffles de la saison de tonitruants tient de l’euphémisme tant depuis le début de l’année, la formation Intermarché – Circus Wanty brille sur tous les fronts. Forcément, cette maestria se traduit dans les différents classements. Déjà en tête du classement WorldTour la semaine dernière, une première dans l’histoire de l’équipe basée à Tournai, elle a forcément consolidé son leadership ce week-end grâce au Portugais ressuscité (voir ci-contre). Le classement est actualisé tous les mardi et, même sans la victoire finale de Rui Costa en Espagne, l’équipe de Jean-François Bourlart aurait normalement gardé le leadership au ranking mondial. De quoi traduire, au besoin, la force de leur début de saison même si, comme le rappelait le patron de l’équipe dans nos colonnes juste avant le Tour de Valence, « il faut rester prudent. Pas question de s’enflammer. On peut très bien connaître deux bons mois puis, à cause de deux trois chutes, un peu de malchance, ne plus toucher une quille pendant deux mois.