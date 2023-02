Un nouveau défi après l’Union: «Vanzeir peut donner plus de visibilité à la MLS»

La Major League Soccer est un pas vers l’inconnu pour Dante Vanzeir. Selon Matthias van Halst, journaliste et expert de la MLS, le jeu plus offensif pratiqué aux États-Unis conviendra à l’ex-attaquant de l’Union qui débarque dans un club ambitieux.

« Les meilleurs joueurs de la Major League Soccer sont supérieurs aux meilleurs joueurs de Belgique, mais les pires joueurs de la MLS sont bien plus mauvais qu’en Belgique. » L’auteur de cette boutade n’est autre que l’entraîneur du Standard, Ronny Deila. Il est bien placé pour le savoir, lui qui, entre 2020 et 2022, a entraîné le New York City FC, voisin des New York Red Bulls qui viennent d’engager Dante Vanzeir…

Matthias Van Halst pense de la même façon. Journaliste pour plusieurs médias américains, il connaît la MLS : « Les noyaux d’équipes en MLS sont beaucoup plus hétéroclites. Il y a des stars – à l’instar d’un Zlatan Ibrahimovic voici quelques années – dont on peut seulement rêver en Belgique, mais les jeunes joueurs de MLS qui viennent en Jupiler Pro League ont du mal à s’en sortir, comme Chris Durkin qui est revenu de Saint-Trond. Chinonso Offor a également très peu joué à Zulte Waregem. »