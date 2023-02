«Fossoyeurs» de la Belgique, les francophones?Pourquoi la Flandre s’énerve

La thèse fait fureur au nord, elle inquiète au sud : les francophones empêchent « les réformes » – pensions, marché du travail, institutionnel… –, la Flandre se fâche, cela pourrait faire éclater le pays en 2024. Qu’en penser ?

On peut comprendre que l’opposition flamande dominante appuie sur le champignon, c’est sans surprise, celle-ci s’appelle N-VA et Belang, c’est leur stratégie de tout temps en toutes circonstances : on ne va pas s’étonner de voir l’extrême droite incriminer les étrangers, nous en sommes à ses yeux, ni les nationalistes faire du nationalisme. Une parenthèse en passant : on s’interrogera malgré tout à propos de Bart De Wever, qui se démultiplie depuis peu en donneur de leçons de rigueur quand le bourgmestre d’Anvers a bien des difficultés à gérer rigoureusement une ville passoire pour les mafias internationales – et ce n’est pas la faute des Wallons.