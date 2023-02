Depuis plus de 135 ans, la rédaction du «Soir» décrypte et analyse avec rigueur et indépendance l’actualité pour permettre à ses lecteurs de mieux comprendre le monde qui nous entoure.

Ces dernières années, les campagnes de communication du journal « Le Soir » ont mis en avant la valeur ajoutée que la rédaction apporte à ses lecteurs et lectrices.

En 2023, « Le Soir » lance une nouvelle campagne d’image, toujours dans la continuité de sa signature (Repensons notre quotidien):

Continuez de vous demander pourquoi… pour mieux comprendre pourquoi.

Cette campagne a pour objectif d’inciter les (futurs) lecteurs à se questionner et à trouver des réponses via les contenus de la rédaction.